N99 | Lars Müller über die Antarktis und die Zukunft der Erde

Designer und Verleger

Lars Müller wurde 1955 in Oslo geboren, aber lebt bereits seit 1963 in der Schweiz. Müller ist gelernter Grafikdesigner und hat das Unternehmen „Atelier Integral Lars Müller“ gegründet. Von 2009 bis 2015 ist er Teil der Jury des Design Preis Schweiz gewesen. Müller hat bereits an verschiedenen Universitäten in ganz Europa gelehrt. Sein erstes Buch hat Müller 1983 veröffentlicht. Vor 33 Jahren hat er seinen Verlag Lars Müller Publishers gegründet und seitdem rund 600 Titel herausgegeben. Vor Kurzem hat Müller zusammen mit Marco Cendron von POMP, zuständig für Grafik und Illustrationen, den Band „Antarctic Resolution“ veröffentlicht. „Antarctic Resolution“ ist ein Buch der Autorin Giulia Foscari.

Seit 200 Jahren gehen Menschen in die Antarktis und die hinterlassen Spuren. Der Versuch war nicht diese heile Welt Klischees zu bemühen, sondern zu sagen der Mensch war dort. Lars Müller

Wie unsere Zukunft von der Antarktis abhängt

Die Zukunft unseres Planeten hängt – in hohem Maße – von der Zukunft der Antarktis ab. Er bietet Ressourcen, die immer wichtiger werden. Die 26 Billiarden Tonnen Eis auf dem Grund der Arktis (70 % des Süßwassers, 90 % des Eises der Welt) bieten zudem den größten Schatz an wissenschaftlichen Daten – für die künftige Umweltpolitik und sind gleichzeitig die größte Bedrohung für die Siedlungen an den Küsten der Welt. Die Antarktis wird aber kollektiv vernachlässigt, u.a., weil es keine Einheimischen gibt, die sich darum kümmern. Ist ein multidisziplinäres Projekt mit dem Ziel, das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der Antarktis im globalen Ökosystem zu schärfen, und die breite Öffentlichkeit zu mobilisieren, sich für die Antarktis einzusetzen. 2021 wurde das Projekt erstmals vorgestellt in Form eines 1000-seitigen Bandes, der vom Lars Müller Verlag herausgegeben wurde. Verfasst von 150 weltweit führenden Antarktis-Experten aus den Bereichen Architektur, Kunst, Biologie, Chemie, Klimawissenschaft, Technik, Geografie, Geschichte, Recht, Literatur, Logistik, Medizin, Physik, Politikwissenschaft, Soziologie und Technologie. Es ist eine Enzyklopädie, die mit dem DAM Architectural Book Award 2021 ausgezeichnet wurde, und mit der Goldenen Medaille des MGIP Book Award. – Lars Müller Publishers

detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew spricht mit Lars Müller über „Antarctic Resolution“, das Buch, das er herausgegeben hat und wie die Antarktis unsere Zukunft vorhersagt.