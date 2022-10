N99 | Maja Göpel über den Aufbruch in die Welt von morgen

Forscherin for Future

Maja Göpel ist eine der Wortführerinnen der Klimabewegung. Der Gesellschaft zu vermitteln, wie die ökologische Transformation unseres Zusammenlebens gelingen kann, schafft kaum jemand so gut wie die Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu verknüpfen, gehört seit 25 Jahren zu ihrem Job. Ihr Tätigkeitsfeld ist vielfältig. So ist Maja Göpel beispielsweise Professorin unter anderem für Nachhaltigkeitstransformationen an der Leuphana Universität Lüneburg. Zudem ist sie in der Politikberatung tätig, zuletzt etwa als Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Maja Göpel ist Mitglied im Club of Rome, dem World Future Council und der Balaton Group. Außerdem hat sie die Initiative Scientists4Future mitgegründet.

Bekannt ist sie auch als Bestseller-Autorin: Ihr Buch ,,Unsere Welt neu denken“ stand 2020 monatelang auf den Bestsellerlisten. Darin ging es um das Problem unseres gegenwärtigen Wirtschaftens und wie sich Ökonomie und Ökologie verknüpfen lassen. Ihr neues Buch „Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen“ verhandelt konkrete Strategien zur Umgestaltung unseres wirtschaftlichen Zusammenlebens. So tritt sie mit diesem Buch auf der Frankfurter Buchmesse als Streiterin für die Zukunft auf.

Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns überlegen: Was tue ich heute, um Einfluss auf die Zukunft zu nehmen? Maja Göpel, Politökonomin und Transformationsforscherin

Mal eben schnell die Welt retten?

Die Menschheit befindet sich in einem gewaltigen Transformationsprozess. Die Menge dessen, was anzupacken, zu reparieren und neu auszurichten ist, scheint übergroß. Wie finden wir Kompass, Kreativität und Courage, um diese Herausforderungen weniger zu bekämpfen, als viel mehr zu gestalten? Und: wer ist eigentlich wir und warum ist das so wichtig? Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie zerbröseln. Doch dieses Buch macht Mut: Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht Maja Göpel, wie wir solche komplexen Entwicklungen verstehen und dieses Wissen für eine bessere Welt nutzen können. Denn in der Geschichte hat es immer wieder große Transformationen gegeben. Sie wurden von uns Menschen ausgelöst – also können wir sie auch gestalten. Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie. Mit dieser Haltung ist Strukturwandel keine Zumutung, sondern eine Chance. Es ist Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir sein? — Ullstein

Welche Veränderungen dringend notwendig sind, um den Klimawandel abzuwenden und die Klimaschutz-Ziele zu erreichen, erklärt Maja Göpel im Gespräch mit detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew.