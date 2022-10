N99 | Manfred Sapper über ukrainische Kultur in Kriegszeiten

Von Hessens jüngstem Stadtverordneten zum Chefredakteur

Manfred Sapper ist Chefredakteur der Zeitschrift OSTEUROPA. Der Politikwissenschaftler hat nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch in Moskau studiert. Sapper schrieb seine Promotion über die Auswirkungen des Afghanistankriegs auf die Sowjetgesellschaft. Vor seiner Karriere als Journalist, war er Politiker und Aktivist. Sapper gründete nicht nur die Natur- und Umweltgruppe Langen und die Ortsgruppe der Grünen in Langen, sondern war 1981 Hessens jüngster Stadtverordneter. 1996 kandidierte Sapper in Langen für das Amt des Bürgermeisters, jedoch ohne Erfolg. 1999 erhielt er, als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte den Landeslehrpreis. Seit 2002 leitet Sapper in Berlin die Zeitschrift OSTEUROPA.

Die Hauptaufgabe ist hinzuschauen, zu lesen, den Autorinnen und Autoren das Wort zu geben und ukrainischer Kultur den Raum zu geben den sie qua Qualität verdient. Manfred Sapper

Osteuropa im Fokus

Die Zeitschrift OSTEUROPA erscheint einmal im Monat und analysiert Politik, sowie Wirtschaft und Gesellschaft in Osteuropa. Die Ausgaben rücken Themen und Probleme aus dem Osten Europas in den Vordergrund. Die Zeitschrift steht für eine offene Debatte, ist frei von Jargon und thematisch breit aufgestellt. OSTEUROPA wird herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) e.V. Zur Frankfurter Buchmesse widmet OSTEUROPA der Ukraine das Kompendium „Kultur in Zeiten des Krieges“. Auf 500 Seiten stellen Autoren und Autorinnen verschiedene Seiten ukrainischer Kultur vor. – OSTEUROPA

detektor.fm-Moderatorin Alea Rentmeister spricht mit Manfred Sapper über seine Zeitschrift OSTEUROPA und ukrainische Kultur in Kriegszeiten.