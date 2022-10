N99 | Maureen Ekizoglu über das Übersetzen von Unsichtbarem

Neue Geschäftsführerin des Dialogmuseums Frankfurt

Maureen Ekizoglu wurde 1984 geboren. Nach ihrem Abitur absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung in Kassel und studierte Kunstgeschichte und Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Bis 2018 beteiligte sie sich als wissenschaftliche Assistentin an zahlreichen Ausstellungen und Publikationen am Städel Museum. Anschließend arbeitete sie bei einer Frankfurter Werbeagentur. Am Deutschen Ledermuseum in Offenbach war Ekizoglu als Kuratorin mit der Neukonzeption des Hauses beschäftigt. 2020 übernahm sie die Pädagogische Leitung des Dialogmuseums Frankfurt. Dort war sie für das operative Museumsgeschäft zuständig sowie für den Prozess der Neueröffnung und der inhaltlichen Neuausrichtung. Seit August 2022 ist Maureen Ekizoglu die neue Geschäftsführerin des Dialogmuseums Frankfurt.

Wir können auch ein Kunstwerk über unseren ganzen Körper erleben. Maureen Ekizoglu, Geschäftsführerin des Dialogmuseums Frankfurt

Inklusion erlebbar machen

Das Dialogmuseum versteht sich als Unternehmen mit sozialgesellschaftlichem Auftrag. In der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ werden Nicht-Betroffene von blinden oder sehbehinderten Experten und Expertinnen durch dunkle Parcours geführt. So können Besucherinnen und Besucher nachempfinden, was es bedeutet, mit einer Sehbehinderung zu leben. In ihrem Alltag sind Sehbehinderte für ihre Orientierung beispielsweise darauf angewiesen, dass ihnen die sichtbare Welt übersetzt wird.

Eine besondere Rolle spielt diese Übersetzung in den Bereichen Kunst und Kultur, in denen stark auf Vermittlung von Gefühlen über das Visuelle gebaut wird. Über die Bedeutung der Übersetzung des Sichtbaren für Menschen, die nicht sehen können, hält Ekizoglu am Donnerstag einen Vortrag auf der Frankfurter Buchmesse.

Wie Blinden und Sehbehinderten das Sichtbare vermittelt werden kann, bespricht detektor.fm-Moderator Thilo Sauer mit Maureen Ekizoglu.