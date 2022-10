N99 | Melanie Raabe über magische und negative Begegnungen

Bestseller-Autorin mit neuem Roman

Melanie Raabe ist 1981 in Jena geboren. Nach ihrem Studium der Medienwissenschaft und Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft war sie zunächst als Journalistin tätig. Währenddessen hat sie nachts bereits heimlich Bücher geschrieben. Auf ihr 2015 erschienenes Buch „Die Falle“ sind mit „Die Wahrheit“, „Der Schatten“ und „Die Wälder“ erfolgreiche Thriller gefolgt, die die Bestsellerlisten gestürmt haben. 2020 hat sie ihr erstes Sachbuch „Kreativität“ veröffentlicht. Über ihre Tätigkeit als Schriftstellerin hinaus betreibt sie gemeinsam mit der Künstlerin Laura Kampf den wöchentlichen Podcast „Raabe & Kampf“, in dem sie über Kreativität und Kunst sprechen. Raabe lebt und arbeitet in Köln.

Ich wollte eine Seelenverwandtschaft erzählen, die nichts mit romantischer Liebe zu tun hat. Melanie Raabe

Die Suche nach der eigenen Geschichte

Gibt es das, eine Seelenverwandtschaft zwischen bislang Unbekannten? Ist es manchmal leichter, mit einer Fremden zu sprechen als mit den Menschen, die man schon lange kennt und liebt? Als die junge Fotografin Nico zufällig zwischen den Jahren der Schauspielerin Ellen Kirsch auf den nächtlichen, winterlichen Straßen Berlins begegnet, fühlt sie fast unmittelbar eine unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären kann. Was haben sie schon gemeinsam, der inzwischen weltberühmte Hollywoodstar und die noch um Anerkennung ringende Fotografin? Was sieht Ellen in ihr, was sie selbst nicht erkennen kann? Vor allem aber: Warum schert sich Nico darum, dass Ellen eines Tages einfach wieder aus ihrem Leben verschwindet? Und zwar so plötzlich, wie sie gekommen ist? Als Nico endlich begreift, warum sie nicht loslassen kann, macht sie sich auf die Suche – nicht nur nach Ellen, sondern auch nach ihrer Mutter und ihrer eigenen Geschichte. – btb

Über ihren Roman „Die Kunst des Verschwindens“ und schöne wie auch negative Begegnungen spricht detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle mit Melanie Raabe.