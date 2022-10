N99 | Sabine Bohlmann über die Magie des Waldes

Spielen, sprechen und schreiben

Sabine Bohlmann ist 1969 in München geboren und aufgewachsen. Sie hat eine Schauspielausbildung absolviert und war in Serien wie „Marienhof“, „Der Alte“ oder „Um Himmels Willen“ zu sehen. Darüber hinaus arbeitet sie als Synchronsprecherin. Bekannt ist sie insbesondere aus der Zeichentrickserie „Die Simpsons“, in der sie der Hauptfigur Lisa Simpson ihre Stimme leiht. Mittlerweile hat sie sich überwiegend ihrer Autorentätigkeit gewidmet. So sind bereits zahlreiche Bücher und Reihen von ihr erschienen. Eine Buchreihe heißt „Ein Mädchen namens Willow“, von der sie nun den dritten Band „Flügelrauschen“ veröffentlicht hat.

In der Geschichte wird nicht wirklich klar, dass die Umwelt bedroht ist. Ich wollte es nicht so drastisch echt machen und die Kinder mit dem Zeigefinger darauf hinweisen. Sabine Bohlmann

Ein Kinderbuch über die Macht des Waldes

Was ist denn nur mit Lotti los? Seit ihrem 9. Geburtstag scheint sie Gespenster zu sehen und hält sich von Willows Hexenwald fern. Gretchen, Valentina und Willow versuchen alles, um ihre Freundin davon zu überzeugen, dass der Wald ihr nichts Böses will. Im Gegenteil, sie müssen ihm helfen, denn er wird grauer und grauer. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn Willows Klasse soll eine Projektwoche im Wald absolvieren. Aber vielleicht ist das ja die Chance für die Hexenfreundinnen, den Kindern zu zeigen, was so alles in der Natur steckt und wie wichtig der Wald für die ganze Welt ist. – Thienemann-Esslinger

detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew spricht mit Sabine Bohlmann über ihr Buch „Ein Mädchen namens Willow. Flügelrauschen“ und wie sie Bücher für Kinder schreibt.