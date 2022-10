N99 | Sebastian Fitzek über seine Ängste und die Bedeutung von Gesichtsausdrücken

Der Star der deutschen Psychothriller

Sebastian Fitzek ist 1971 geboren. Mit 15 Jahren hatte er noch von einer Tennis-Profikarriere geträumt, später drei Monate Tiermedizin und anschließend Jura bis zum ersten Staatsexamen studiert und beim Privatradio gearbeitet. Autor wollte er eigentlich nicht werden. Doch im Wartezimmer beim Arzt ist ihm eine Thriller-Idee gekommen. 2006 hat er diese Idee in seinem Debüt „Die Therapie“ verwirklicht. Seitdem hat er zahlreiche Psychothriller veröffentlicht, die es allesamt auf Bestsellerlisten geschafft und ihn zu Deutschlands erfolgreichstem Autor gemacht haben. Seine Bücher erscheinen in 36 Ländern und dienen als Vorlage für internationale Kinoverfilmungen. Als erster deutscher Autor wurde er mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.

Sobald der Tod seinen Schrecken verliert, würde ich wahrscheinlich Liebesromane schreiben. Denn ich kann nur über Dinge schreiben, die mich auch selber ängstigen. Sebastian Fitzek

Die geheimen Signale des menschlichen Körpers lesen

Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr, um das wahre Ich eines Menschen zu „lesen“: Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die geheimen Signale des menschlichen Körpers. Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche Gewaltverbrecher überführt.

Doch ausgerechnet als sie nach einer Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert: Eine bislang völlig unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Nur ihr kleiner Sohn Paul hat überlebt. Nach ihrem Geständnis gelingt der Mutter die Flucht aus dem Gefängnis. Ist sie auf der Suche nach ihrem Sohn, um ihre „Todesmission“ zu vollenden? Hannah Herbst hat nur das kurze Geständnis-Video, um die Mutter zu überführen und Paul zu retten. Das Problem: Die Mörderin auf dem Video ist Hannah selbst!

Ihr einziger Ausweg führt tief in ihr Innerstes … – Droemer Knaur

Über seinen neuesten Psychothriller „Mimik“ und das Lesen von Gesichtsausdrücken spricht detektor.fm-Moderator Lars Feyen mit Sebastian Fitzek.