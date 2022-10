Klartext über den weiblichen Körper

Dr. Sheila de Liz ist 1969 in New Jersey geboren. Im Alter von 15 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen und hat in Mainz Medizin studiert. Seit 2006 führt sie ihre eigene Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wiesbaden. Dabei zählt die gebürtige Amerikanerin zu den bekanntesten Frauenärztinnen Deutschlands.

Als Expertin zu Themen rund um die weibliche Gesundheit hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht: „Unverschämt. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper“ und „Woman on Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre“ – beides Spiegel-Bestseller. Auch auf ihrem TikTok-Kanal @doktorsex klärt die Gynäkologin junge Frauen und Mädchen über Sexualität und den eigenen Körper auf. Dabei haben ihre Videos mehrere Millionen Aufrufe. Nun hat sie zusammen mit ihrer 17-jährigen Tochter ein Buch über die Pubertät geschrieben: „Girl on Fire“.

Im Prinzip muss der Sexualkundeunterricht reformiert werden. Ich finde, da gehört eine Sonderausbildung dazu. Sheila de Liz

Gefühls- und Körperchaos in der Pubertät

Es gibt kaum eine prägendere Phase im Leben eines Mädchens als die Pubertät: eine turbulente Zeit, in der sich der Körper stark verändert und die Stimmung jederzeit von himmelhoch jauchzend in zu Tode betrübt umschlagen kann. Aber nicht nur das. Darüber hinaus sind Mädchen heute durch Social Media einer nie da gewesenen Flut an Einflüssen ausgesetzt, die für noch mehr Unsicherheit sorgt, als es der hormonelle Umbruch ohnehin tut. Mit Witz, Feingefühl und dem Mut, auch schwierige Themen anzusprechen, erzählt Dr. Sheila de Liz, was Mädchen und Eltern wissen müssen (und sich oft nicht zu fragen trauen). — rowohlt

detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle spricht mit Sheila de Liz über sexuelle Aufklärung in den sozialen Medien, Geheimnisse des weiblichen Körpers und ihr neues Buch „Girl on Fire. Alles über die ‚fabelhafte‘ Pubertät“.