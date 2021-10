N99 | Stefan Hornbach über die Unberechenbarkeit des Lebens

Nur über meine Leiche

Stefan Hornbach wurde 1986 in Speyer geboren. Für sein Studium der Theaterwissenschaft, Psychologie und Neuere deutsche Literatur zog es ihn nach München. Seine Leidenschaft für das Schauspiel lebte er später in einem zweiten Studium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg aus. Am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studierte er schließlich Literarisches Schreiben. Für sein Theaterstück „Über meine Leiche“ gewann er den Osnabrücker Dramatikerpreis. Daraufhin folgten Einladungen zum Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts und zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin. Mit seinem Buch „Den Hund überleben“ erscheint jetzt sein Debütroman, für den er mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung ausgezeichnet wurde.

Natürlich kann man aus so einer Diagnose den Rückschluss ziehen: jetzt muss ich alles erleben, was ich jemals erleben wollte. Ich glaube, Sebastian würde eher so leben, dass er sich nicht diesem Stress aussetzt, alles erleben zu müssen.

Wie das Leben so spielt

Wie es weitergeht, wenn es nicht mehr weiterzugehen scheint – ein bewegendes Debüt von Stefan Hornbach. Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto Stiftung.

Sebastian sollte überall sein, aber nicht in seinem alten Kinderzimmer, nicht in diesem Neubaugebiet irgendwo in Deutschland. Er sollte in seiner WG sein, er sollte an der Uni sein, er sollte mit seiner besten Freundin Su zusammen andere Jungs kennenlernen und einfach leben. Aber alles kommt anders: Drei Tumore sind in seinem Körper, zwei davon faustgroß. Die Chemotherapie muss so schnell wie möglich beginnen und Sebastian zieht wieder zu seinen Eltern … Eine starke Geschichte über Freundschaft und Familie, über Jungsein und Krankheit. Stefan Hornbach legt ein mitreißendes Debüt vor, das so selbstverständlich und bewegend von Existenziellem erzählt, wie es nur selten zu lesen ist. – Hanser Verlag

detektor.fm-Moderatorin Charlotte Thielmann spricht mit Stefan Hornbach über sein neues Buch „Den Hund überleben“.