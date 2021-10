Bild: Svenja Flaßpöhler | detektor.fm

N99 | Svenja Flaßpöhler über die Sensibilisierung des Selbst

„Die Fronten sind geklärt“

In ihrem Buch „Sensibel: Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren“ spricht Svenja Flaßpöhler über die Bedeutung von der Sensibilität des Einzelnen in unserer Gesellschaft und die Gefahren, die diese in sich birgt. Zersplittert unsere Gesellschaft?