N99 | Vanessa Mai über ihren Ehrgeiz und die harten Regeln des Schlagers

„Ich will nicht mit der Schlagerwelt brechen“

In ihrer Biografie „I Do It Mai Way“ beschreibt die Sängerin Vanessa Mai den Weg ihrer Schlagerkarriere und das Leben im Scheinwerferlicht.