N99 | Vince Ebert über Zuversicht und Klimawandel

Komischer Wissenschaftler

Vince Ebert ist Diplom-Physiker und unterhält seit 20 Jahren mit seinen Kabarett-Shows das Publikum. Den Durchbruch als Comedian brachte ihm sein Programm „Physik ist sexy“. Bekannt ist er auch für sein Programm „Denken lohnt sich“ oder als Moderator der Sendung “ Wissen vor acht – Werkstatt“. Außerdem ist Ebert als Schriftsteller tätig.

Alle seine Bücher sind Bestseller. Zwei Jahre lang stand sein erstes Buch „Denken Sie selbst! Sonst tun es andere für Sie“ auf der Bestsellerliste. Es verkaufte sich über 400.000 Mal. Geboren wurde Vince Ebert 1968 in Amorbach im Odenwald. Physik hat er an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg studiert. Bevor er 1998 seine Kabarett-Karriere begann, arbeitete er in der Unternehmensberatung sowie der Marktforschung. Eberts Mission ist es, mit Witz, Provokation und Komik die Menschen für Wissenschaft zu begeistern und zum Selbst-Denken anzuregen. „Make Science great again“ ist sein aktuelles Programm. Das zeigt auch sein neues Buch, das er auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt: „Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen.“

Ja, wir haben Probleme, aber der Mensch ist extrem kreativ und anpassungsfähig und wir werden das irgendwie schaffen. Vince Ebert, Physiker und Comedian

Zuversicht trotz Klimakrise

Während die Temperaturen im Sommer immer weiter in die Höhe schießen, müssen wir uns diesen Winter verdammt warm anziehen. Eine Situation, in die wir uns durch viele falsche Entscheidungen in der Vergangenheit selbst gebracht haben. Wussten Sie, dass in Finnland die Grünen auf Kernenergie setzen? Und dass, würden wir ganz auf Wind und Sonne setzen, in einer windstillen Nacht schon nach 40 Minuten unsere Energiespeicher leer sind? Aber was erwartet man von einer Nation, die schon mit dem Bau eines Flughafens überfordert ist? Wie geht Deutschland mit seiner Zukunft um? Mit kritisch humoristischer Feder hinterfragt der Physiker Vince Ebert den Zeitgeist und unseren Ehrgeiz, die Welt zu retten. Tun wir möglicherweise aus den richtigen Gründen das Falsche? Wäre eine Anpassung an die Klimaveränderungen nicht zielführender, als der Versuch, sie zu verhindern? Ist die Energiewende überhaupt umsetzbar? Brauchen wir gar einen völlig neuen Denkansatz? Eberts Plädoyer für eine leidenschaftliche Debatte ohne Scheuklappen ist überfällig. — dtv

Inwiefern die Menschheit angesichts des Klimawandels wirklich optimistisch in die Zukunft blicken kann, oder ob das zynisch ist, fragt detektor.fm-Moderatorin Alea Rentmeister den Physiker und Komiker Vince Ebert.