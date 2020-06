Was läuft heute? | Nestlé-Report, Bastille Day, Life

Der große Nestlé-Report

Nesquick, Maggi oder Vittel – die Produktpalette des Lebensmittelgiganten Nestlé ist vielfältig. Genauso wie die Kritik am Unternehmen, die mit dem enormen Erfolg der vergangenen 30 Jahre gewachsen ist. Zu viel Zucker, zu wenig Fairness und vor allem zu viel Sucht nach Kapital – ZDFzeit schaut sich die Kritikpunkte an und untersucht, was wirklich in Nestlé drin steckt. Sehen könnt ihr all das ab 20.15 Uhr im ZDF.

Bastille Day

Lust auf einen spannenden Buddy-Movie mit hohem Tempo und toll choreografierten Stuntszenen? Das ist „Bastille Day“ – dort spielt Idris Elba mit viel Körpereinsatz einen CIA-Agenten, der nach einem Bombenanschlag in Paris mit einem Tatverdächtigen an der Aufklärung arbeitet. Idris Elba? Sein Name fällt immer mal wieder, wenn spekuliert wird, wer der neue James Bond werden könnte. Dass er Action kann, hat er ja schon bewiesen: „Bastille Day“ jetzt bei Amazon Prime.

Life

Zigtausendfach sind Fotos von ihm auf Poster gedruckt und an Zimmerwände gepinnt worden – Fotos von Filmstar James Dean. Der Film „Life“ zeigt die Geschichte dahinter. Auf einer Party in New York begegnen sich Mitte der 1950er Jahre der ehrgeizige Jungfotograf Dennis Stock und James Dean. Stock will einen Foto-Essay von Dean machen und braucht viel Hartnäckigkeit, um dem launischen, unberechenbaren Dean auf den Fersen zu bleiben. „Life“, heute um 22.30 Uhr auf Servus TV.

Was läuft heute

