piqd Thema | BONUS: Reporter Slam in München

Isabel Woop

Isi Woop hatte schon immer ein Gespür für den guten Stoff. Und das nicht nur Sprichwörtlich. Eigentlich hat sie nämlich zu Textilien gelernt, darauf folgte ihr Studium in Leipzig. Dort hat sie das Radiomachen bei mephisto 97.6 für sich entdeckt – erst in der Musikredaktion, später dann als Moderatorin und Chefredakteurin. Mittlerweile spannt sie die Fäden in der Redaktion von detektor.fm. Hier moderiert sie noch immer mit Vorliebe, betreut Podcasts und ist als Redaktionsleitung Ansprechpartnerin für’s Team.