PodcastPodcast | Quiztime

Tipp: „Quiztime“

Wer beim Begriff „Quiz“ an Fernsehsendungen mit Günter Jauch oder Jörg Pilawa denkt, wird beim neuen exklusiven Spotify-Podcast „Quiztime“ auf ein gänzlich neues Erlebnis stoßen. Die Folgen des gerade an den Start gegangenen Formats sind nur knapp zwei Minuten lang und stellen eine einzige Frage — und zwar direkt an die Zuhörenden. Hörerinnen und Hörer können die Frage gleich auf dem Bildschirm beantworten. Anschließend kann man sehen, ob man richtig gelegen hat – und auch, wie andere Personen abgestimmt haben und ob man schlauer ist als der Großteil der Hörerschaft.

Die Fragen von Quiztime stammen aus unterschiedlichen Wissensgebieten. Mal geht es um explodierende Ameisen, mal um die Frage, warum Bananen eigentlich krumm sind. Produziert wird das Format vom Podcaststudio Schønlein Media, das schon Erfolgsformate wie „Einschlafen mit Hogwarts“ oder auch den Interview-Podcast „Im Aufzug mit Raul Krauthausen“ produziert.

