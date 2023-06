PodcastPodcast | Stay Forever

Tipp: „Stay Forever“

Gaming ist seit Jahren in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auf Twitch streamen sich weltweit Spielerinnen und Spieler in den Reichtum. Der Grundstein dafür wurde allerdings vor über 40 Jahren gelegt. Und die Produkte der damaligen Zeit erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Originale Konsolen sowie Games aus den 80ern und 90ern wechseln teilweise für ein kleines Vermögen die Besitzerinnen und Besitzer. Im Podcast „Stay Forever“ beziehen Gunnar Lott, Christian Schmidt und Fabian Käufer Stellung zu ihren liebsten Games der damaligen Zeit. Laut eigenen Angaben kommen sie zusammengerechnet auf ein Menschenleben an Erfahrungen mit Videospielen. Und diese Erfahrungen teilen sie mit der Welt. Dabei stehen aber nicht in erster Linie die persönlichen Emotionen beim Spielen im Vordergrund. Vielmehr beleuchtet der Podcast die Produktionsgeschichten, zeigt die technischen Herausforderungen der damaligen Zeit auf und gibt einen Einblick in die Visionen der Spieleentwicklerinnen und – entwickler.

Das Prinzip dieses Spiels ist nicht nur, dass hier Charaktere mit Fantasy-Fähigkeiten gemischt werden. Hier werden auch Martial-Arts-Stile der Welt vermischt. Das ist so ein wenig Teil dieser zentralen Fantasie dieses Spiels: Was wäre, wenn ein Kung-Fu-Kämpfer gegen einen Sumo-Ringer kämpfen würde, wer würde gewinnen? Fabian Käufer, Host „Stay Forever“

„Stay Forever“ ist dabei mehr als nur ein Podcast, der sich mit alten Videospielen befasst. Auf der Homepage findet sich ein riesiges Archiv aus Interviews mit Entwicklern und Entwicklerinnen sowie Zeitzeugen. Außerdem: Podcasts zu technischen Aspekten der damaligen Konsolen, Podcasts, die sich mit der Lore einzelner Welten befassen und vieles mehr. Seit 2011 mischt „Stay Forever“ im Podcast-Game mit, und wer das alles noch nachhören will, sollte zeitnah damit anfangen.

