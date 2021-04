RadioPoeten | Agnes Maier – „Charmegefühl“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode blickt Agnes Maier darauf, welchen Einfluß Sprache auf unser Denken, Empfinden, Handeln und schlussendlich unser ganzes Leben hat – vor allem in einem so sensiblen Bereich wie dem der Sexualität.

Agnes Maier …

ist 1993 geboren und hat schon viel im Leben geschafft. Sie ist alleinerziehende Mutter, österreichische Staatsmeisterin und 2-fache Landesmeisterin im Poetry Slam, Spiegel-Kolumnistin, Buchautorin und Hebamme. Ihre Arbeit im Krankenhaus ist intensiv mit 24 Stunden Schichten. Und dennoch hat sie die Kraft kreativ zu sein, und das, was sie erlebt als Frau, Mutter, Hebamme und Mensch in Worte, Texte und ganze Bücher zu packen.

Let’s talk about how we talk about sex, baby

„Veni, Vidi, Vulva – Slamtexte aus dem Leben einer Hebamme“ und „Charmegefühl – der Versuch einer wortwörtlichen Revolution“ sind ihre zwei Bücher. Darin plädiert sie unter anderem für einen respektvollen Umgang mit Sexualität und der Sprache, die diesen sensiblen Bereich beschreibt. Sie fragt Fragen wie: Warum heißt Scheide, Scheide? Ist das weibliche Genital eine Waffenhalterung?

Vulva ist Vulva

„Könnten meine Vulvalippen sprechen, sie würden dir erzählen, sie hätten keinen Bock mehr sich die ganze Zeit zu schämen, denn ich schäme mich nicht. Und das ist nicht meine Scham, nein das ist meine Vulva“ – Agnes Maier, Poetry-Slammerin.