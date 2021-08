RadioPoeten | Anna Bartling – „Zwischenwelten“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Anna Bartling nimmt uns mit in die Zwischenwelt einer knisternden Begegnung.

Anna Bartling …

ist 23 Jahre, lebt in Hamburg und hat gerade den Master in Klinischer Neuropsychologie abgeschlossen. Sie möchte Forscherin werden, der Weg ist geebnet. So hat sie ihren Platz in der Wissenschaft und auch auf den Bühnen als Slam-Poetin. Zum Beispiel am 22. August 2021 beim „Wortflut“ Poetry Slam in Hamburg.

Die forschende Slam-Poetin

Mit einem mikroskopischen Blick taucht sie ab in das Zwischenmenschliche und verbalisiert Schicht für Schicht. Sie slammt seit der elften Klasse. Vorletztes Jahr ist sie bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Berlin, dem größten Bühnenliteraturfestival der Welt, bis ins Halbfinale gekommen. Und zwar mit ihrem Gedicht „Stimme“, das sie unter anderem beim „HanseMerkur-Preis für Kinderschutz“ vorgetragen hat, über ihre alltäglichen Erfahrungen als Mädchen, Teenagerin und Frau.

Irgendwas dazwischen

In ihrem Stück „Zwischenwelten“ slammt sie über die Gefühle, die bei einer Begegnung zweier Menschen entstehen, die sich erst kurz kennen und sich voneinander angezogen fühlen. Die Lage ist diffus, und Anna macht sie greifbar. Sie schildert: „Ich bin nicht die richtige Entscheidung, aber ich bin verkehrt genug, um interessant zu sein.“

Viel Spaß mit Anna Bartling und „Zwischenwelten“.