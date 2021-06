Bild: Bleu Broode | privat

RadioPoeten | Bleu Broode – „Wo das Internet wohnt“

Oma netflixt im Bett

„Das ist ein bildschirmfreier Tisch“, sagt der Aufsteller auf einem Hosteltisch. Ähnliche Sprüche findet man in Eisdielen, in Cafés und Restaurants. So weit sind wir schon: Es muss ein Verbot her, damit Menschen sich zusammensetzen und das Smartphone in der Tasche lassen. Nur solche Tische sind oft leer. Was ist da los? Bleu Broode über die bittere Realität des Internetsogs und analoge Begegnungserinnerungen.