RadioPoeten | Christian Ritter – „Radieschen“

Es geht weiter

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel startet mit Christian Ritter. Er erlebt einen Schock im Supermarkt.

Christian Ritter

… lebt in Berlin, ist Poetry Slammer, Schriftsteller, Lebemann, mag Zitronenbonbons und liest gerne beim Baden. Und wenn er badet, dann mit unterschiedlichen farblichen Badezusätzen und hält das ganze fotografisch fest. Bei einem Besuch im Supermarkt fragt er sich:

Sind wir noch bei Sinnen?

Melonenstücke in Plastikbechern, Ananaswürfel gebettet auf einem Styroporschälchen, geschützt durch durchsichtige Folie, einzelne Bananen umschmeichelt von einem Plastiktütchen und rohe Eier befreit von ihrer Schalte und in ein Plastik-Ei gegossen. Die Lebensmittelindustrie hat convenient food für sich entdeckt. Praktische Snacks für den Menschen – oder wie man 2021 sagt: für den modernen High-Performer. Der soll alles bissgerecht angeboten bekommen. Nun gut, eine Banane in einem Plastiktütchen spart keine Zeit, ein rohes Ei in einem Plastik-Ei gegossen schon gar nicht. Aber hey, Radieschen vorgeschnitten, in kleinen runden Scheiben, eingeschweißt in einer vakuumierten Plastikpackung. Vier Stück für den Spaßpreis von 2,89 Euro. Dafür muss man sie nicht schneiden und die Hände bleiben sauber. Man muss sie lediglich aus ihrem Plastikgefängnis befreien.

Plastikplanet

In einer Zeit, in der gravierende Umweltprobleme herrschen – auch Dank viel zu viel Plastik – scheint das Problem größer statt kleiner zu werden. Die vakuumierten Radieschen in Plastik könnten ein Sinnbild für die Welt sein. Sie ersticken am Plastik. Man möchte weinen, oder wie Christian Ritter sagt: „kotzen“. Letztendlich ist der Konsument aber selbstbestimmt. Und er bestimmt die Nachfrage.

„Wer zum großen Fick kauft vorgeschnittene und eingeschweißte Radieschen?“

Der Berliner Christian Ritter sinniert in seinem Text „Radieschen“ darüber, wie ein Mensch tickt, der vorgeschnittene und eingeschweißte Radieschen in seinen Einkaufskorb legt. Er zeichnet dabei ein unterhaltsames Bild, das euch garantiert zum Lachen und vielleicht auch zum Weinen bringt. Mehr von ihm bekommt ihr bei seinen Rittergeschichten, dem Storypodcast. Und jetzt viel Spaß mit Christian Ritter und „Radieschen“.