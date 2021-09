RadioPoeten | David Weber – „Judy“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode liefert Komiker und Musikkabarettist David Weber aus Berlin einen skurrilen, sehr eigenen Fortsetzungsroman mit überraschenden Wendungen.

David Weber …

… hat 2016 losgelegt mit Auftritten auf Poetry-Slam-Bühnen. Er liest nicht nur Texte, sondern spielt dabei auch Klavier und performt Stand-up-Nummern.

Mit seinen skurrilen Geschichten, die einen immer wieder schmunzeln, staunen oder plötzlich laut auflachen lassen, schafft er es, dass man ihm ewig lauschen möchte. Das kann man live zum Beispiel in Stuttgart am 8.10.2021 und beim diesjährigen Cologne Comedy Festival mit seinem Programm „Storno All Night Long“ am 30. Oktober 2021. Zudem ist er an der Seite von Poetry-Slammer Julius Fischer regelmäßig in Comedyformaten des MDR zu sehen. Und man kann ihm lauschen auf seiner digitalen EP „Relaxing Piano Music for Intimate Moments or Even Petting.“

Verdienter Rückenwind

David ist preisgekrönt: 2018 wurde er Leipziger Meister im Poetry-Slam, im selben Jahr belegte er den zweiten Platz bei den deutschsprachigen Slam-Meisterschaften. Als Singer-Songwriter gewann er das Hamburger Jahresfinale im Ernst Deutsch Theater. 2020 erhielt Weber den Bielefelder Kabarettpreis.

Und plötzlich

… klingelte es plötzlich …, David Weber weiß, wie er die Hörer und Hörerinnen süchtig macht, ihm immer weiter zuzuhören. Sein Stück „Judy“ ist, wie er sagt, ein Fortsetzungsroman. Mit dieser Gattung feiert er Premiere bei den RadioPoeten. Er erschafft in nur wenigen Minuten ein Wendungsreiches Bild voller unerwarteter Momente von Martin, Judy und dem Pferd Galoppagos. David sagt, dass ihm selbst zuhause beim Schreiben zum Teil der Atem gestockt habe, und warnt, dass es an einigen Stellen sehr spannend werden kann.

Viel Spaß mit David Weber und „Judy“.