RadioPoeten | Elif Duygu – „Wie die Liebe riecht“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Elif Duygu fragt sich, „Wie die Liebe riecht“.

Elif Duygu …

.. ist eine Slam-Poetin aus Wien. Sie ist Gewinnerin des Redewettbewerbs „Sag’s Multi“. Elif setzt sich unter anderem für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Sie studiert Anglistik und Amerikanistik an der Uni Wien, hat Familie in Istanbul und liebt es, im Sommer am Bosporus zu sitzen und die Aussicht mit einer Tasse Chai zu genießen.

Der Geruch der Liebe …

… ist für viele ganz unterschiedlich. Elif Duygu macht sich auf eine fiktive Reise in die Herzgasse, in der fiktive Menschen leben, für die Liebe zum Beispiel nach Frühstück mit Erdbeermarmelade riecht oder nach Mentholtaschentüchern oder einem kühlen Regen im April und erzählt eine wunderbar berührende Geschichte von Menschen und ihren Lieblingsmenschen.

Freiheit

Liebe hat so viele verschiedene Gerüche. Die Liebe ist für jeden unterschiedlich. Auch wen man liebt. Elif Duygu nimmt Bezug auf die Freiheit der Liebe, die leider bis heute noch nicht überall gelebt werden darf. „Liebe kennt weder Herkunft, Religion noch Geschlecht“, sagt Elif. Die Liebe muss noch einen Weg gehen, damit alle Menschen das akzeptieren und respektieren. Sie muss noch in einigen Herzgassen anklopfen.