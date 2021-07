RadioPoeten | Erik Leichter: „Kulturelle Kompetenz oder Von einem der Auszog das Trinken zu lernen“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode beschreibt Erik Leichter die Erfahrungen, die er während seines Auslandssemesters in Finnland gemacht hat.

Erik Leichter …

ist Poetry Slammer und Psychologe. Er lebt in Hannover. Seine Liebe zum Poetry Slam begann als Teenager. In seiner Heimatstadt Zwickau startete er 2009 mit „Brandsätze Slam Zwickau“ durch. Seitdem ist er in ganz Deutschland unterwegs. 2014 war er im Finale der deutschsprachigen Meisterschaft, 2016 hat er den sächsischen Meistertitel geholt. Nebenbei hat Erik an der TU Chemnitz Psychologie studiert.

Typisch Erik

Man erkennt ihn an seiner Mischung aus trockenem Milieuhumor und Kapitalismuskritik, oft gepaart mit Zynismus und schwarzem Humor. Eriks Stücke drehen sich um Heimat, Liebe, Alltagsbeobachtungen, die ins Lächerliche gezogen werden, und seine Erasmuserfahrung in Finnland.

Die Finnen

Erik Leichter hat 2015 in Helsinki studiert. In seinem Erasmuserfahrungsbericht beschreibt er witzig und feinsinnig die Seele der Finnen mit all ihren Eigenarten. Und er nimmt uns mit auf seinen krassesten Abenteuerritt: An einem Januartag geht es bei minus zwanzig Grad mit viel Schnaps in die Sauna. Ein Ire und ein Finne sind auch mit dabei. Und am Ende laufen alle nackt um den Block.

Viel Spaß mit Erik Leichter und „Kulturelle Kompetenz oder Von einem der Auszog das Trinken zu lernen“.