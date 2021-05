RadioPoeten | Henrik Szanto – „Nirgendland“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Henrik Szanto nimmt uns mit auf eine Reise ins Nirgendland.

Henrik Szanto …

… ist Autor, Poetry-Slammer, Kulturveranstalter und Moderator. Er ist, wie auch RadioPoet Fabian Navarro, Teil des Veranstaltungskollektivs FOMP (Fear of Missing Poetry), das seine Base in Wien hat und regelmäßig Literatur- und Kulturveranstaltungen durchführt. Mit Lärm, Liebe und Applaus sind die Shows in der Pandemie online zu sehen. Und es gibt gratis Poetry-Slam-Workshops.

Henrik schreibt zudem Bücher. Sein Buchtitel „Es hat 18 Buchstaben und neun davon sind Ypsilons“ bezieht sich auf ein finnisches Kunstwort „Hyppytyynytyydytys“. Das bezeichnet die Freude, die man empfindet, wenn man auf Kissen herumspringt. Damit ist Henrik Szanto 2019 auf der Leipziger Buchmesse mit dem „Ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Heimaten

Henrik ist in Frankfurt am Main geboren, seine Mutter stammt aus Finnland, sein Vater aus Ungarn. Er hat neben der finnischen auch die britische Staatsbürgerschaft. Er spricht deutsch, englisch, finnisch und ungarisch. Mit diesem Background ist die Frage nach Heimat verzwickt. Henrik macht sich auf zu seiner Heimat, ein Land, das es nicht gibt, das Nirgendland, und sagt: „Meine Heimat ist ein Album“. Viel Spaß mit Henrik Szanto und „Nirgendland“.