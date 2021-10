RadioPoeten | Hope – „Gedankenautobahn“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode feiert Laura Hope Hamm alias Hope ihre Premiere als Slam-Poetin.

Hope …

ist wirklich ihr zweiter Vorname, den sie als ihren Künstlerinnennamen verwendet. Sie ist 21 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Dorf ca. eien halbe Stunde von Heidelberg entfernt. Sie macht viel Musik, singt in einer Band und weil die Möglichkeiten zum gemeinsamen Jammen in der Corona-Pandemie weniger wurden, fiel ihr die Decke auf den Kopf. So hat sie angefangen erstmals ihre Kreativität im Poetry-Slam auszuleben. Obwohl Deutsch in der Schule nicht ihr Fach gewesen ist, liebt sie es mittlerweile zu schreiben, dabei viele Bilder zu verwenden, um Gefühlszustände auszudrücken und sie damit plastisch werden zu lassen.

Erstes Mal

Unter dem Namen Hope hatte sie vor kurzer Zeit das erste Mal die Möglichkeit, einen ihrer Texte auf einer Präsenzveranstaltung vorzutragen.

Derzeit absolviert Hope ein duales Studium in sozialer Arbeit und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in einem Jugendzentrum. Dort plant sie Projekte und Ausflüge und steht in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. Sie liebt jetzt schon, was sie beruflich tut, und freut sich, dass sie auch hier kreativ sein kann.

Traum

Einmal überall ihre Lieder und Gedichte teilen zu können und dadurch Menschen zu begegnen, davon träum Hope.

Bei den RadioPoeten begegnet sie uns akustisch mit ihrem Stück „Gedankenautobahn“ und öffnet dafür ihren Kleiderschrank und ihren Kopf.