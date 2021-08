RadioPoeten | Julian Heun – „Narbenjunge“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode slammt Julian Heun über Akne.

Julian Heun …

ist Poetry-Slammer, Autor, DJ und Moderator. Seit 14 Jahren ist er auf Bühnen unterwegs, sein Soloprogramm „Authentisch ist das neue Scheiße“ gibt den Ton an. Im Gepäck hat er Preise wie die dreifache Deutschsprachige Meisterschaft im Poetry Slam (U20 & Team) und er ist dreifacher Berliner Meister im Poetry Slam.

Im Radio und als Buch

Bei Radio Fritz (rbb) findet man ihn mit seiner eigenen Comedyreihe „Herrn Mangold“ und seiner Radiosendung „Poetry Blue Moon“. Zu lesen gibt es ihn in seinem Roman „Strawberry Fields Berlin“.

Unterwegs

Julian Heun ist als Moderator und Slam-Poet anzutreffen bei Literatur-, Comedy- und Poetry-Slam-Shows an der Volksbühne Berlin, im Club Ritter Butzke, bei der Lesebühne Spree vom Weizen oder dem Strandbad Weißensee, wo er am 6. und 7. August 2021 bei „Der beste Poetry Slam der Welt“ auftritt. Am 14.8. ist er beim Möhre Slam auf dem Wilde Möhre Festival in Drebkau.

Akne

In seinem Stück „Narbenjunge“ geht es um die weltweit häufigste Hauterkrankung, Akne. Sie ist so präsent und doch möchten Betroffene sie oder sich am liebsten verstecken. Julian Heuns Akne ist volljährig, sie begleitet ihn seit 18 Jahren und er slammt ganz offen über seine Erfahrungen. Denn er möchte „Pickeljungs“ und „Aknegirls“ – wie er sagt – damit Mut machen, sich nicht zu verstecken.

Viel Spaß mit Julian Heun und „Narbenjunge.“