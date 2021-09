RadioPoeten | Leonie Batke – „Fische“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode nimmt Leonie Batke das Wort „eigentlich“ in den Fokus.

Leonie Batke …

…studiert Publizistik an der Uni Mainz, liebt fast abgöttisch Fußball, kniffelt gerne auch in der XXL-Outdoor-Variante, ist gerne in Zügen und auf Bühnen. Als Slam-Poetin spricht sie seit 2018 Klartext. Seit 2019 zählt sie zu den großen Newcomerinnen. Situationen im Alltag werden fein beobachtet, Standpunkte klargemacht. Egal ob Prosa oder Lyrik, Leonie teilt ihre Alltagsbeobachtungen stets mit einem Funken Selbstironie. Auch ernsthafte, wichtige Themen wie Depression kommen vor.

Standpunkt braucht Standhaftigkeit

Menschen haben unterschiedliche Standpunkte und Meinungen. Es ist eine Bereicherung, wenn diese mitgeteilt werden und eine Diskussion entsteht. Dafür braucht es Selbstbewusstsein, Mut und Standhaftigkeit, gerade wenn der Schwarm die Meinung so nicht teilt oder eine andere Meinung vermehrt geäußert wird. Bequem und leichter ist es, sich selbst zu verleugnen, das geht, indem man seine Meinung mit einem „eigentlich“ garniert.

Das „eigentlich“ hat Kraft

Alles Gesagte verliert an Kraft und an Stärke, sobald das Wort „eigentlich“ aus dem Munde hopst. Es hat die Kraft eines Schwammes, der über das an die Tafel Geschriebene rüberwischt. Warum fügt man es hinzu? Leonie Batke hat die Antwort.

Viel Spaß mit Leonie Batke und „Fische“.