RadioPoeten | Leticia Wahl – „LAUF!“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. Leticia Wahl weiß wie viele nicht, wie lang ihre Strecke als Künstlerin in der Pandemie ist, und wo überhaupt das Ziel.

Leticia Wahl …

hat an der Uni Marburg Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Psychologie studiert und ist eine preisgekrönte Poetry-Slammerin. In ihrer Studienstadt ist sie ein fester Bestandteil der ältesten Lesebühne vor Ort. Sie ist Veranstalterin, Moderatorin und Workshopleiterin. Ihre Workshops handeln von Slam Poetry, Theater, Performance, Bühnenpräsenz und Aussprache. Als internationale Schauspielerin, Pianistin und „Reisepoetin“ ist auch sie derzeit durch die Pandemie gebremst.

Dazwischen

In einem Zwischenraum stecken viele von uns derzeit in der Pandemie. Was bleibt, wenn so vieles gerade nicht geht? Leticia versucht cool zu bleiben: Kniffelt, zockt FIFA und spielt Kicker, aber sie findet ihre Situation als Künstlerin mittlerweile anstrengend. Die Pandemie scheint unberechenbar. „Niemand kennt den Weg“, slammt sie. Sie nimmt regelmäßig den Weg in den Wald, in die Natur. Ein Ort, den sie gerne alleine aufsucht. Ihr Buch „Was dazwischen bleibt“, das sie 2018 veröffentlich hat, passt vom Titel her auch in die jetzige Situation. Ein Zwischenraum, in dem viele von uns sich umstellen müssen, auf andere Dinge besinnen. Ganz auf Leticias Auftritte muss man aber nicht verzichten, sie performt live im Netz. Auf ihrem Instakanal kündigt sie regelmäßig Shows an.

Viel Spaß mit Leticia Wahl und „LAUF“!