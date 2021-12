Bild: Marcel Schneuer | Georg Junge

RadioPoeten | Marcel Schneuer – „Businesscoach“

„Like mich auf Instagram!!!“

„Bitte like mich auf Instagram“, schreit und bettelt es einen an. Slam-Poet Marcel Schneuer ist in der Pandemie zur Selbsttherapie so richtig viel auf Social Media unterwegs gewesen und zu einem erkenntnisreichen Schluss gekommen, der heilsam ist.