RadioPoeten | Martha Laux – „Das Paradoxon“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode widmet sich Slam-Poetin Martha Laux dem scheinbaren Widerspruch.

Martha Laux …

ist in Dresden aufgewachsen. Nach dem Abitur machte sie sich auf, die Welt zu erkunden. Ihre Route ging von Leipzig über Magdeburg, Berlin und Italien nach Indien. Danach ging es für sie back to the roots nach Dresden.