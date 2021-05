RadioPoeten | Mona Harry – „Mutproben“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Mona Harry erkundet Mut.

Mona Harry …

… wohnt in Kiel und studiert Kunst und Philosophie in Hamburg. Seit zehn Jahren ist sie auf Poetry-Slam-Bühnen anzutreffen und verzaubert mit ihren Texten das Publikum. Sie ist Teil der Kieler Lesebühne „Irgendwas mit Möwen“ im Kieler Kulturforum und veranstaltet und moderiert den „Slam the Pony“-Poetry-Slam im Haus 73 in Hamburg.

Lesen kann man sie in ihren Büchern „Norden und andere Richtungen“, „Hamburg und andere Gelegenheiten“ und in ihrem Kinderbuch „Mutproben“, das sie selbst illustriert hat. Denn Mona ist auch Illustratorin für eigene und fremde Bücher.

Philosophieren mit Kindern

Mona gibt ihr Wissen weiter: als Kunstvermittlerin in der Kunsthalle Hamburg, wo sie auch Fortbildungen leitet. Sie begleitet das Schulentwicklungsprojekt „Forschendes Lernen“ an verschiedenen Hamburger und schleswig-holsteinische Schulen. Und sie philosophiert mit Kindern.

Ihr Stück „Mutproben“ ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Was ist Mut?

Mit ihrem Gefühl für Worte und für das Visuelle nimmt sie uns in ihrem Stück „Mutproben“ mit auf eine Reise durch die Welt, um zu erkunden, was Mut ist. Sie fragt, wonach Mut riecht, wie er schmeckt, wie er sich anfühlt, welche Farbe er hat und wie er klingt.

Die Ergebnisse sind vielfältig: „Mut riecht nach Katzenpfoten, Mut fühlt sich an wie ein Bienenschwarm im Bauch, Mut hat die Farbe der Abenddämmerung.“

Mut ist für jedes Lebewesen individuell.

Viel Spaß mit Mona Harry und „Mutproben“!