RadioPoeten | Paulina Behrendt – „Mutausbruch“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode blickt Paulina Behrendt auf unsere Gefühlswelten und fordert einen Mutausbruch.

Paulina Behrendt …

… ist 20 Jahre und preisgekrönte Poetry-Slammerin aus Hamburg. Seit 2019 darf sie sich amtierende „Internationale deutschsprachige U20-Meisterin“ nennen, nebenbei studiert sie Humanmedizin.

Blumen und Benzin

Sie liebt frische Blumen und den Geruch von Benzin, letzteres erinnert sie an Reisen in die Wärme. Wärme, die nicht nur wetterbedingt eher rar ist, sondern auch in unserem Miteinander. Das Zwischenmenschliche seziert Paulina in ihren Gedichten und auch in ihren Stücken als Poetry-Slammerin.

Mutausbruch

„Mehr mutig sein, gerade in dieser Zeit schadet es nicht“, sagt Paulina Behrendt. Sie fordert einen Mutausbruch. Dem voran geht die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Emotionen. Für einige Menschen ist das too much. Auch heute noch werden Gefühle verbuddelt und nicht hochgeholt, aus Angst als Weichei zu gelten oder als gefühlsduselige Mimose. Allerdings ist das Sichselbstkennen Voraussetzung für ein gutes Miteinander. Die emotionale Landkarte auszuklappen, sie zu reflektieren und zu kommunizieren, seine Verletzlichkeit und Ängste seinen Mitmenschen mitzuteilen, zeugt von Stärke. Und dazu braucht es Mut.

Gutes Miteinander

Ein Verständnis für sich selbst führt zu einem Verständnis füreinander. Egal, ob mit dem Partner, der Partnerin, der Romanze, der Oma, dem Opa, mit den Eltern, Geschwistern, Freunden, den Mitmenschen. Mit einer Gefühlskunde können zwischenmenschliche Beziehungen gut gelingen.

Viel Spaß mit Paulina Behrendt und „Mutausbruch“.