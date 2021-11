RadioPoeten | Philipp Potthast – „Butterbreze“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode beißt Slam-Poet Philipp Potthast in die Butterbreze.

Philipp Potthast …

… ist 27-jähriger Autor, Slam-Poet, Rapper, Diplom-Jurist und angehender Journalist aus München. Als Slam-Poet ist er preisgekrönt: Als Teil des Hip-Hop-Duos und Poetry-Slam-Teams Natürlich Blond hat er den dritten Platz bei der regulären deutschsprachigen Meisterschaft belegt. Bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam erreichte er mehrfach das Halbfinale, zuletzt 2018 in Zürich. 2019 gewann er die bayerische Landesmeisterschaft und wurde mit dem Jugendkulturpreis des Landkreises Freising ausgezeichnet.

Liebe für die Butterbreze

Bei den RadioPoeten huldigt Philipp einem Lebensmittel, für das es sich zu pupsen lohne, wie er sagt, und zwar die Butterbreze.

Er nimmt Geschmack, Geruch und Gebrauch Krümel für Krümel auseinander und zeigt auch, dass die Butterbreze so viel mehr kann als saugut schmecken. Sie stärkt zum Beispiel den Gemeinschaftssinn und hat das Zeug zum Popstar.

Mit der Butterbreze kann jeder was anfangen, die Butterbreze ist für uns alle da, die Butterbreze ist so beliebt: wäre sie Teil einer 90er-Jahre-Boyband, dann wäre sie Teil der Gebäckstreetboys. – Philipp Potthast.

Viel Spaß mit Philipp Potthast und „Butterbreze“.