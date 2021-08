RadioPoeten | Philipp Scharrenberg – „Onkel Trumps Hütte“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Philipp Scharrenberg nimmt uns mit zum Wahnsinn.

Philipp Scharrenberg …

ist ein kreativer Kopf. Schon als Kind zeichnete er Comics, spielte Theater, schrieb erste Romanzeilen. Dann hat er an Hörspielen rumgefummelt, Sketche und Videos gedreht, Komödien geschrieben und eine Band gegründet. Er bekam die Diagnose „manisch kreativ“, wie er über sich selbst sagt.

Diagnose „manisch-kreativ“

Auf das Studium der Germanistik und Philosophie hat er den Master of Arts oben drauf gesetzt, eine Ausbildung zum Medienautor gemacht und mischt in Film und Radio mit. Seit zehn Jahren moderiert er im Saarländischen Rundfunk die Sendung kabarett.com – jetzt sogar mit seinem eigenen Special.

Philipp Scharrenbergs Absicht mit seinem Studium seine übersprudelnde Kreativität ein paar Gänge runterzuschalten ist zum Glück misslungen. Er schöpft aus seinem Studium und den literarischen Werken, die er lesen musste. Als preisgekrönter Poetry-Slammer ist er seit 2006 unterwegs und wenn man ihm lauscht, bekommt man eine Ahnung von seinem literarischen Wissen.

Onkel Toms Hütte

1852 veröffentlichte Harriet Beecher Stowe den Roman, der einen gehörigen menschlichen Missstand zum Thema hat. Er schildert das Schicksal afroamerikanischer Sklaven in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aus „Onkel Toms Hütte“ wird „Onkel Trumps Hütte“. In dieser Hütte toben Größenwahn, Hass, Hetze und Ausgrenzung. Die Opfer- und Täterrolle haben sich verirrt, Fake News und Verschwörungsgedöns bekommen ihr Plätzchen. Philipp Scharrenberg führt aber nicht nur den Mann an, der wie „Kochschinken“ aussieht, sondern die Hütte ist voll mit Onkels, die durch menschliche Fails glänzen.

Philipp Scharrenberg ist übrigens live ab September 2021 unterwegs mit dreißig Auftritten in ganz Deutschland. Viel Spaß mit Philipp Scharrenberg und „Onkel Trumps Hütte“.