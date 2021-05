RadioPoeten | Samuel Kramer – „Vögel“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange und Samuel Kramer setzt sich auch lyrisch für Klimagerechtigkeit und Artenschutz ein.

Samuel Kramer …

ist preisgekrönter Poetry-Slammer – bisher jüngster Gewinner der hessischen Poetry Slam-Meisterschaften –, Konzeptkünstler, Moderator, Aktivist und Autor. Er lebt, arbeitet und kocht gerne mit frischen Kräutern in Offenbach und Frankfurt am Main. Sein Studium der Germanistik und der Philosophie (BA) ist durch ein Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes begleitet worden. Seinen Abschluss machte er mit einer Arbeit über Tiergedichte aus Perspektive der Cultural and Literary Animal Studies.

Einen Unterschied machen

„Wir leben im Zeitalter versäumter To-dos“, slammt Samuel Kramer. Klima- und Artenschutz ist das dringlichste Thema der Menschheit, und so setzt er sich ein für eine klimagerechtere Politik und arbeitet zum Beispiel mit Fridays for Future, Extinction Rebellion und GermanZero zusammen.

Paukenschlag

Auch wenn mit der Klimaklage vorm Bundesverfassungsgericht ein Durchbruch geschafft ist und sich das Bundeskabinett auf ein schärferes Klimaschutzgesetz einigen musste (12.Mai 2021) und Deutschlands Ziel nun ist, bis 2045 klimaneutral zu werden, ist der Weg noch weit.

Poetry for Future

Als Künstler gibt Samuel Kramer sein Wissen in Workshops und Dozenturen für kreatives Schreiben und Performance weiter.

Er ist Herausgeber der Anthologie „Poetry for Future. 45 Texte für Übermorgen“ mit Texten zur Klima-Katastrophe, dem Artensterben und unserer Zukunft u. a. von Autorinnen und Autoren der Poetry Slam- und Lyrik-Szene, die zum Teil auch bei den RadioPoeten dabei sind.

Samuel Kramer ist zudem mit seinem experimentellen Livestream-Format „close“ auf Twitch. Nach seiner Liveshow am 19.5.21 um 19 Uhr macht er zwar eine Pause, aber sein Kanal ist gefüllt mit den älteren Ausgaben.

Für die RadioPoeten performt Samuel Kramer sein Stück „Vögel“.