RadioPoeten | Sandra da Vina – „Albtraumtelefon“

Es geht weiter …

… mit RadioPoeten, dem Poetry-Slam-Podcast bei detektor.fm. Die fünfte Staffel ist in vollem Gange. In dieser Episode:

Sandra da Vina

lebt im Ruhrgebiet in Essen und ist als Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin unterwegs. 2014, nur zwei Jahre nach ihrem Start auf den Bühnen, gewann sie als erste Frau die NRW-Landesmeisterschaften im Poetry Slam.

Beim Spendenkonzert in Wuppertal hat sie zusammen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen für die Betroffenen des Hochwassers gesammelt. 20.000 Euro sind zusammengekommen. Am 5. August 2021 trefft ihr sie beim Spoken-Word- und Literaturfestival Roots Festival in Düsseldorf.

Authentisch

Auf den Bühnen und in ihren Kurztexten „Sag es in Leuchtbuchstaben“ und „Hundert Meter Luftpolsterfolie“ verzaubert sie mit ihrer besonders sympathischen und charmanten Art der Selbstironie. Sie zeigt sich von ihrer menschlichen Seite und jeder und jede von uns merkt, dass wir nicht allein sind mit Macken, Ängsten und Schusseligkeiten.

Ängste

Angst vorm Zahnarzt, vor Spinnen, vorm Fliegen, vor der Dunkelheit, vor Prüfungen, Vorträgen, vor Ablehnung … es gibt so viele Ängste. Sie ich einzugestehen und zu teilen, das fällt nicht jedem leicht. Sandra da Vina prescht vor. In ihrem Stück „Albtraumtelefon“ erklärt sie, warum sie Angst vorm Telefonieren hat und macht Lust auch mal eine Angst von sich selbst preiszugeben.

Viel Spaß mit Sandra da Vina und „Albtraumtelefon“.