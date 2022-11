Was läuft heute? | The Guardians of the Galaxy Holiday Special, No Sudden Move, Fortress – Stunde der Abrechnung

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Auch im Marvel-Universum weihnachtet es. Das „Guardians of the Galaxy Holiday Special“ zeigt uns die Helden und Heldinnen von ihrer besinnlichen Seite. Um ihren Freund Star Lord aufzumuntern, machen Drax und Mantis sich auf den Weg zur Erde, um ihm ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Das „Guardians of the Galaxy Holiday Special“ von Regisseur James Gunn gibt es auf Disney+.

No Sudden Move

Regisseur Steven Soderbergh weiß, wie ein guter Gaunerfilm funktioniert. Anders aber als noch in den „Ocean’s“ Filmen mit George Clooney und Brad Pitt, geht es in „No Sudden Move“ nicht um einen großen Casionraubzug, sondern um eine Gruppe Kleinkrimineller im Detroit der 50er Jahre, die „nur“ ein Dokument stehlen sollen. Neben Don Cheadle und Benicio del Toro, ist auch Ray Liotta in einer seiner letzten Rollen zu sehen. „No Sudden Move“ gibt es auf Prime Video.

Fortress – Stunde der Abrechnung

Aufgrund der Krankheit Aphasie hat Bruce Willis seine Karriere dieses Jahr beendet. Er war vorher aber sehr fleißig und hat noch über 20 Filme gedreht. Einer davon, ist der Trashfilm „Fortress“. Willis spielt den ehemaligen Agenten Robert, der sich und seinen Sohn in einer speziellen Bunkeranlage vor rachsüchtigen Milizen beschützen muss. „Fortress – Stunde der Abrechnung“ könnt ihr jetzt auf WOW streamen.

