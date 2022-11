Was läuft heute? | The Immigrant, Das Protokoll – Mord auf höchster Ebene, Meet Cute

The Immigrant

Die Schwestern Ewa (Marion Cotillard) und Magda fliehen nach dem Krieg 1921 von Polen in die USA. Sie wollen ein besseres Leben. Doch bereits bei der Einreise wird es kompliziert: Magda muss in Quarantäne auf eine Insel und Ewa soll wegen Hurerei zurück nach Europa. Unverhofft erhält sie Hilfe vom jüdischen Geschäftsmann Bruno Weiss. Zu spät bemerkt Ewa, dass sie in die Hände eines Prostitutionsrings gefallen ist. Dabei scheint es immer aussichtsloser, ihre Schwester wiederzufinden. Das emotionale Drama lebt besonders vom lebhaften Spiel Marion Cotillards. Wer das nicht verpassen will, kann „The Immigrant“ ab heute in der Art-Mediathek streamen.

Das Protokoll – Mord auf höchster Ebene

Im Rahmen des EU-Vorsitzes Belgiens erwartet der belgische Premier Michel Devreese hohen Staatsbesuch aus aller Welt. Doch am Morgen zuvor übernimmt eine Terrorgruppe durch ein Komplott die Führung. Devreese Wagen wird gekapert und der Chauffeur getötet. Die Terrorgruppe zwingt ihn, die US-amerikanische Präsidentin zu töten, andernfalls wird seine Familie umgebracht. Ein Spiel um Vertrauen und menschliches Handeln in extremen Situationen beginnt. „Das Protokoll – Mord auf höchster Ebene“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Meet Cute

Sheila (Kaley Cuoco) hat durch Zufall eine Zeitmaschine entdeckt und reist wieder und wieder in die Vergangenheit, um ihre große Liebe Gary ständig aufs Neue „kennenzulernen“. Irgendwann reicht es ihr nicht mehr und sie reist weiter zurück in der Zeit und verändert Geschehnisse in Garys Leben. Denn sie möchte Gary noch ein bisschen perfekter machen. Doch das hat ungeahnte Folgen. Die romantische Liebeskomödie „Meet Cute“ mit „Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.