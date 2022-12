Was läuft heute? | Troll, Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe, Willow: Die Serie

Troll

Wer an Filmmonster im Stil von Godzilla oder King Kong denkt, hat nicht unbedingt Norwegen im Kopf. Im Netflix-Film „Troll“, wird Monsterfilm mit norwegischer Folklore gemischt. Ein Troll wir nach über 1 000 Jahren aus seinem Schlaf geweckt und richtet Chaos und Zerstörung in Norwegen an. Schon im Trailer geht eine Menge zu Bruch und verspricht uns einen Actionfilm, den man nicht all zu Ernst nehmen sollte. „Troll“ gibt es auf Netflix.

Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe

Weihnachtszeit heißt auch immer Adventskalender öffnen. Auf RTL+ startet mit „Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe“ ein Adventskalender in Serienform. Die 24-teilige Mini-Serie erzhält die Geschichte von Natalie, die am 1. Dezember verlassen wird und jetzt bis Weihnachten einen neuen Partner finden will, um ihrem kranken Opa nicht sein letztes Weihnachten zu versauen. Bis Weihnachten gibt es jeden Tag ein kleine Folge über Natalies Bemühung, sich bis Heiligabend zu verlieben. „Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe“ gibt es auf RTL+.

Willow: Die Serie

Schauspieler Warwick Davis ist schon seit seiner Kindheit in Hollywood unterwegs. Eine seiner beliebtesten Rollen ist wohl die aus dem Film „Willow“ von 1988. Hier spielt Davis den namensgebenden Zwergenmagier Willow. Wie schon Ende der 80er muss sich Willow in der neuen Serie mit einer Gruppe Abenteurer zusammenschließen, um das Fantasyreich namens Mutterwelt zu retten. „Willow: Die Serie“ gibt es auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.