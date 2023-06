Was läuft heute? | Tyler Rake: Extraction 2, Dear Evan Hansen, Stan Lee

Tyler Rake: Extraction 2

Auf Netflix ist Chris Hemsworth mit dem Action-Film „Tyler Rake: Extraction 2“ zurück. In der Fortsetzung zum Film von 2020 muss der Söldner Tyler Rake die Familie eines georgischen Gangsters aus einem undurchdringbaren Gefängnis befreien. Wie schon Teil 1 verspricht auch der neue Tyler-Rake-Film Action auf dem Niveau von „Mission Impossible“ und „John Wick“. „Tyler Rake: Extraction 2“ mit Chris Hemsworth könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Dear Evan Hansen

Basierend auf dem gleichnamigen Broadway Musical aus dem Jahr 2015 erzählt der Film die Geschichte des schüchternen High-School-Schülers Evan Hansen. Um mit seinen Unsicherheiten und Ängsten klar zu kommen, schreibt Evan Briefe an sich selbst. Als seinem Mitschüler Connor einer dieser Briefe in die Hände fällt, weiß Evan nicht, was er tun soll. Connor begeht kurz danach Suizid und seine Eltern denken, dass der Brief, der mit „Lieber Evan Hansen“ beginnt, von Connor stammt und er und Evan Freunde waren. Das Musical wurde mit mehreren Tony Awards ausgezeichnet und für seine Einfühlsamkeit gelobt. „Dear Evan Hansen“ gibt es bei Prime Video.

Stan Lee

Nachträglich zum 100. Geburtstag von Comicbuch-Legende Stan Lee bekommt das Marvel-Urgestein eine Dokumentation über sein Leben und Schaffen von Disney+. Von seinen bescheidenen Anfängen als Zeichner bis hin zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten der modernen Popkultur wird sein Leben gewürdigt. Neben Stan Lee selbst kommen auch alte Wegbegleiter der Comicwelt und Persönlichkeiten aus dem Marvel Cinematic Universe zu Wort. Die Dokumentation „Stan Lee“ findet ihr auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.