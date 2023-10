Was läuft heute? | 100 Jahre Radio

Radio aktiv — 100 Jahre Rundfunk

Am 29. Oktober 1923 wurde in Berlin die erste Radioübertragung in Deutschland gesendet. Seitdem ist viel passiert. Das Radio wurde von den Nazis als Propagandamedium missbraucht, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland nach dem Vorbild der BBC aufgebaut und heute machen Podcasts dem klassischen Radio Konkurrenz. Die Doku „Radio aktiv — 100 Jahre Rundfunk“ erzählt die Geschichte von 1923 bis heute und ist Teil von diversen Inhalten zum Radiogeburtstag, die ihr in der ARD Mediathek findet.

Good Morning, Vietnam

Radiomoderatorinnen und -moderatoren haben auch schon morgens gute Laune, wenn der Rest von uns noch verschlafen den ersten Kaffee trinkt. Dieses Talent hat auch Adrian Cronauer, im Film gespielt von Robin Williams. Er wird 1965 nach Vietnam geschickt, um dort mit seiner humorvollen Art eine Radiosendung für die US-Soldaten zu machen. Die sind schnell große Fans seiner Show, doch als Cronauer anfängt, über den Kriegsalltag in Vietnam zu berichten, wird er suspendiert. „Good Morning, Vietnam“ könnt ihr bei Disney+ streamen.

Homecoming

Julia Roberts war großer Fan vom Podcast „Homecoming“. Deswegen soll sie auch nicht lange gezögert haben, als ihr für die Serien-Verfilmung die Rolle von Hauptcharakter Heidi Bergman angeboten wurde. Heidi arbeitet beim Homecoming-Projekt, das US-Soldaten und -Soldatinnen nach ihren Auslandseinsätzen helfen soll, wieder in ihr normales Leben zu finden. Doch etwas stimmt bei dem Programm nicht und nachdem Heidi kündigt, steht plötzlich das Verteidigungsministerium vor ihrer Tür und stellt unangenehme Fragen. Die Thrillerserie „Homecoming“ gibt’s bei Prime Video.

Was läuft heute?

