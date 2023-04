Was läuft heute | 12 Monkeys, Terra X History: Charles III., Midnight in the Switchgrass — Auf der Spur des Killers

12 Monkeys

In Terry Gilliams Sci-Fi-Filmklassiker hat ein gefährliches Virus die Erde nahezu unbewohnbar gemacht. Die letzten Überlebenden haben sich unter der Erdoberfläche eingerichtet und ein brutales Machtgefälle aufgebaut. Autoritäre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herrschen über angeblich Kriminelle. Einer von ihnen ist James Cole, der für eine potenziell lebensbedrohliche Mission an der Erdoberfläche ausgewählt wird. Doch er landet nicht nur an der Oberfläche, sondern auch noch in einer völlig anderen Zeit. „12 Monkeys“ mit Bruce Willis und Brad Pitt in den Hauptrollen findet ihr ab heute bei MUBI.

Terra X History: Charles III.

Am 6. Mai wird Charles III. zum neuen König von Großbritannien gekrönt. Ab dann wird er sicher noch weniger Zeit für seine persönlichen Interessen und Hobbys haben – zum Beispiel für die Landwirtschaft. Bereits seit über 30 Jahren betreibt er die Duchy Home Farm, die ausschließlich mit biologischen Verfahren arbeitet und als Vorbild für viele Landwirtinnen und Landwirte auf der ganzen Welt gilt. Diesen Fun Fact und vieles mehr über den King to be könnt ihr in der Doku „Terra X History: Charles III.“ ab sofort in der ZDF-Mediathek sehen.

Midnight in the Switchgrass — Auf der Spur des Killers

Megan Fox wird von einem gefährlichen Serienkiller gekidnappt und muss dringend befreit werden. Das klingt vielleicht nicht super einfallsreich, aber doch spannend genug, um einen Film drumherum zu bauen. Der Thriller „Midnight in the Switchgrass — Auf der Spur des Killers“ basiert auf den tatsächlich grauenvollen Taten des sogenannten „Truck-Stop-Killers“ in Texas. Ihr könnt „Midnight in the Switchgrass — Auf der Spur des Killers“ ab heute bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.