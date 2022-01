Was läuft heute? | 12 Years A Slave, Jackie Brown, planet e. Retouren-Retter für Online-Ware

12 Years A Slave

Mitte des 19. Jahrhunderts lebt Solomon Northup mit seiner Familie in den Nordstaaten der USA als freier Mann. Doch eines Tages legen zwei Zirkuskünstler den Schwarzen Violonisten rein und verschleppen ihn in die Südstaaten. Hier wird er als Sklave verkauft und muss fortan auf den Plantagen unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Das Drama „12 Years A Slave“ basiert auf der Autobiografie Solomon Northups und bekam 2014 den Oscar unter anderen für den besten Film. Sehen könnt ihr den Film in der Arte-Mediathek.

Jackie Brown

Schlecht bezahlt schmuggelt die Flugbegleiterin Jackie Brown für einen Waffenhändler Bargeld in die USA. Eines Tages fliegt sie auf und ein Grenzbeamter bietet ihr den Deal an, ihren Auftraggeber zu verraten. Das ist der Ausgangspunkt für den Tarantino-Klassiker „Jackie Brown“ voller schräger Charaktere, einer verworrenen Geschichte und einem bis heute ikonischen Soundtrack. Den dritten Tarantino „Jackie Brown“ gibt’s jetzt bei Sky Ticket.

planet e.: Retouren-Retter für Online-Ware

Gerade vor Weihnachten wurde wieder ordentlich online eingekauft und mittlerweile ist es schon eine Selbstvertständlichkeit, alles was nicht gefällt, nicht passt oder auch einfach aus Versehen bestellt wurde kostenlos zurückzuschicken. Was passiert aber mit den Millionen von Retouren, die wieder bei den Online-Händlern landen? Werden die repariert und wieder verkauft? Oder landen sie im Müll? Die Doku „planet e.: Retouren-Retter für Online-Ware“ wirft in der ZDF-Mediathek einen Blick hinter die Kulissen der Online-Händler und in die Maschinerie der Warenrücknahme.

Was läuft heute?

