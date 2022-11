Was läuft heute? | 1899, Santa Claus: Die Serie, Heavy Metal saved my life

1899

Mit ihrer ersten Netflix Serie „Dark“ haben Jantje Friese und Baran bo Odar bereits eine fantastische Science-Fiction-Serie abgeliefert. Mit „1899“ startet ihre neue Mystery-Serie, in der die Crew und die Passagiere eines Dampfschiffs das Geheimnis eines verschollenen Schiffs lüften müssen. Wie schon „Dark“ verbindet auch „1899“ wieder eine düstere Stimmung mit vielen Rätseln. Die komplette erste Staffel von „1899“, gibt es auf Netflix.

Santa Claus: Die Serie

Schon in den 90er Jahren hat Comedian Tim Allen mit den „Santa Claus“-Filmen Kindheiten geprägt. Jetzt ist er wieder zurück, dieses Mal aber in Form einer Serie. In „Santa Claus: Die Serie“ beschließt Weihnachtsmann Scott Calvin in den Ruhestand zu gehen. Dann muss er aber feststellen, dass das keine gute Idee war und seine Nachfolge sogar eine Gefahr für Weihnachten darstellt. „Santa Claus: Die Serie“ gibt es ab heute auf Disney+.

Heavy Metal saved my life

Musik hat einen großen Einfluss auf Gefühle und kann mitunter sogar eine heilende Wirkung haben. Das möchte zumindest die zweiteilig e Dokumentation „Heavy Metal saved my life“ zeigen. Hier werden Musiker, Musikerinnen und Fans in den Vordergrund gerückt, die dem Metal viel zu verdanken haben. Beide Teile der Doku gibt es in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.