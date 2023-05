Bild: 1923 | James Minchin III / Paramount+

Was läuft heute? | 1923, Ich dich auch, Last Night in Soho

Das Neueste aus Yellowstone

Paramount+ versorgt uns in dem neuesten „Yellowstone“-Spin-Off „1923“ mit einem neuen Kapitel der Familie Dutton. Die ZDF-Comedy-Serie „Ich dich auch!“ geht in die zweite Staffel, und Yannick und Caro merken, dass das Zusammenleben als Pärchen gar nicht so leicht ist. Und bei Prime Video geht’s mit „Last Night in Soho“ zurück in die 60er-Jahre.