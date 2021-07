Was läuft heute? | 2012, A War, Generation 56k

2012

Der Maya-Kalender ist im Jahr 2012 geendet. Für viele bedeutete das dann auch den Weltuntergang. Offensichtlich hat es mit dem Weltuntergang damals nicht geklappt. Roland Emmerich nutzte diesen Mythos trotzdem, um 2009 den Mega-Blockbuster „2012“ zu produzieren. Mit gigantischer Bildgewalt geht dort die Welt zu Brüche, während Jackson Curtis und seine Tochter alles tun, um eine der wenigen Archen zu erreichen. Ihr könnte das Epos auf Sky schauen!

A War

Claus Michael Pedersen ist Kommandant der dänischen Truppen in Afghanistan. Nach monatelangen Patrouillen und ständiger Gefahr stirbt ein Truppenmitglied durch eine Mine. Die Stimung ist im Keller und dann gerät die Einheit in einen Hinterhalt. Pedersen ordert einen Luftschlag an, der zwar die dänischen Soldaten aus der Falle befreit, aber elf Zivilisten das Leben kostet. Der Familienvater muss sich dafür vor einem Kriegsgericht verantworten und wird erdrückt von einer Entscheidung, die sein Leben verändern wird. „A War“ war für einen Oscar nominiert und bekam viel Lob bei den Filmfestspielen von Venedig – zurecht. Ihr könnt das Drama heute um 23:20 Uhr auf 3sat sehen.

Generation 56k

Die kleine Insel Procida liegt an der süditalienischen Küste direkt vor Neapel. „Generation 56k“ dreht sich um eine Freundesgruppe, die dort in den 90ern aufwächst. Immer wieder gibt es Rückblicke in diese Zeit des Aufbruchs. Nicht nur, weil die Jungs vieles zum ersten Mal machen. Sondern auch, weil das Internet auf einmal die Welt überkommt. In der Gegenwart prägt es bereits die Liebe und das Dating mit seinen unendlichen Weiten, doch irgendwie geraten die Charaktere in „Generation 56k“ immer an Menschen, die sie schon aus ihrer Kindheit in Procida kennen. Die erste Staffel der italienischen Serie läuft jetzt bei Netflix an!

Was läuft heute?

