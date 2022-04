Was läuft heute? | 21 Bridges, Ted Bundy: No Man of God, Irresistible – Unwiderstehlich

21 Bridges

Detective Davis (Chadwick Boseman) soll einen siebenfachen Polizistenmord aufklären. Um die Täter zu schnappen, lässt er alle Wege von Manhattan zum Festland absperren. Schnell findet er auch eine heiße Spur, die ihn mitten in einen großes Dorgennetzwerk führt. Und bei dem machen auch einige seiner Kollegen mit. Bald weiß Davis nicht mehr, wem er überhaupt vertrauen kann. Den Action-Thriller „21 Bridges“ gibt’s jetzt auf Netflix.

Ted Bundy: No Man of God

Jahrelang saß der Serienmörder Ted Bundy in der Todeszelle. Hier hat ihn auch Agent Hagmaier besucht, denn das FBI war sich sicher, dass es noch weitere Opfer gab. In vielen Gesprächen erhält Hagmaier immer neue Erkenntnisse, aber muss sich dafür im Gegenzug auch einem Mörder öffnen. Den Film „Ted Bundy: No Man of God“, in dem unter anderem Elijah Wood mitspielt, könnt ihr auf Sky Ticket anschauen.

Irresistible – Unwiderstehlich

Als politischer Stratege soll Gary Zimmer dafür sorgen, dass der Bundesstaat Wisconsin bei der anstehenden Wahl für die Demokraten stimmt. Dafür reist er sogar in die Kleinstadt Deerlaken. Hier wohnt Jack Hastings, in dem er den Schlüssel zum Erfolg sieht. Der soll als neuer Bürgermeister die Wähler von sich überzeugen. Aber Zimmer hat den Plan ohne die Gegenseite gemacht. Den Film „Irresistible – Unwiderstehlich“ findet ihr auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.