Was läuft heute? | 22. Juli – Die Schüsse von München, Terra X – Das Uhrwerk des Lebens, Als wir tanzten

22. Juli – Die Schüsse von München

München am 22. Juli 2016. Dieser Tag hat sich traurig in das Gedächtnis vieler Menschen gebrannt: An diesem Abend erhält die Polizei über 60 Meldungen zu Schießereien in der gesamten Stadt. Panik verbreitet sich und die Arbeit der Polizei wird durch diverse Fehlinformationen erschwert. Die Doku begleitet Ermittelnde und Überlebende und zeigt, welch fatale Folgen absichtliche Fake News mit sich bringen können. Die vierteilige Doku „22. Juli – Die Schüsse von München“ könnt ihr jetzt bei Wow sehen.

Terra X – Das Uhrwerk des Lebens

Kindheit sollte die unbeschwerteste Zeit im Leben sein. Doch erst seit etwa 100 Jahren haben Kinder in Deutschland das Recht auf Bildung. Wie hat sich Kindheit im Laufe der Jahrhunderte gewandelt? Ähnlich ist es mit dem Alter: In manchen Kulturen werden alte Menschen geehrt und ihre Meinung hoch geschätzt, zu manchen Zeiten werden sie ausgegrenzt und verachtet. Die zweiteilige Terra X-Reihe beschäftigt sich mit diesen Lebensabschnitten und zieht Bilanz über Status und Geschlecht. Die Dokumentation „Das Uhrwerk des Lebens“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Als wir tanzten

Nationaltanz ist in Georgien sehr männlich besetzt. Archaisch und kraftvoll werben die Männer um die Frauen. Merab studiert Tanz am Staatsballett. Als Irakli neu in die Klasse kommt, sieht er ihn zunächst als Konkurrenten. Doch während des gemeinsamen Trainings bemerken die beiden, dass sie mehr miteinander verbindet als nur das Tanzen. Das Tanz-Drama „Als wir tanzten“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

