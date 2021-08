Was läuft heute? | 3 1/2 Stunden, Val, Mr. Corman

3 1/2 Stunden

Anlässlich des 6o. Jahrestages des Baus der Berliner Mauer hat Ed Herzog für das Erste ein Historiendrama geschaffen, das mit einem raffinierten Plot daherkommt. Ein voller Zug ist auf dem Weg von München nach Ost-Berlin. So weit so gut. Doch auf halber Strecke erreicht die Passagiere die Nachricht, dass überall im Land die Grenzen dicht gemacht werden. Wer also nach Ost-Berlin fährt, kommt so schnell nicht mehr zurück in den Westen. Ein großes Dilemma. Doch in den nächsten 3 1/2 Stunden muss eine Entscheidung her: Aussteigen oder Sitzen bleiben? Der Film läuft heute Abend im Ersten oder ihr streamt ihn in der ARD-Mediathek.

Val

Val Kilmer kennen einige vielleicht aus Top Secret, Top Gun, Willow, The Doors oder als Batman. Der Hollywoodschauspieler hat eine große Karriere hinter sich. Noch beeindruckender ist allerdings, dass er seinen schweren Kehlkopfkrebs besiegt hat. Dabei verlor Kilmer zwar fast völlig seine Stimme, aber nicht seinen Lebensgeist. Und so beschert er uns mit „Val“ nun eine Dokumentation über sein eigenes, bewegtes Leben. Gespickt mit unzähligen Privataufnahmen von Kilmer. „Val“ könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen.

Mr. Corman

Mr. Corman war mal ein talentierter Musiker, doch nun unterrichtet er eine fünfte Klasse. Er liebt die Kids und seinen Job zwar, aber irgendwie fühlt es sich an, als sei er gescheitert. Dazu kommt, dass er an Panikattacken und Depressionen leidet. Zum Glück hat er eine Reihe guter Freunde. Die Serie wurde von Joseph Gordon-Levitt geschrieben, produziert und er spielt die Hauptrolle. Die erste Staffel „Mr. Corman“ läuft jetzt bei Apple TV+ .

