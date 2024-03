Was läuft heute? | 3 Body Problem, Road House, X-Men ’97

3 Body Problem

Die Sci-Fi-Serie „3 Body Problem“ ist die Adaption der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Liu Cixin. Die Menschheit fängt das Signal einer fremden Spezies ab, die ihren eigenen Planeten verlassen musste und nun auf dem Weg zur Erde ist. Adaptiert wurde die Serie von den „Game of Thrones“-Machern David Benioff und D.B. Weiss. Alle Folgen von „3 Body Problem“ sind ab heute bei Netflix.

Road House

Im Remake des gleichnamigen Films von 1989 spielt Jake Gyllenhaal den ehemaligen UFC-Kämpfer Elwood Dalton. Elwood fängt als Türsteher in einem Road House in Florida an, das für seinen rauen Ton und rüpelhafte Kundschaft bekannt ist. In den zahlreichen Kampfszenen zeigt Gyllenhaal seine extra antrainierten MMA-Fähigkeiten. Den Film „Road House“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

X-Men ’97

Noch vor den Filmen mit Hugh Jackman und Halle Berry, war in den 90er-Jahren die „X-Men“-Animationsserie sehr beliebt. Jetzt kehrt sie mit neuen Folgen zurück und setzt genau da an, wo die Original-Serie aufgehört hat. Nach dem Tod von Professor X müssen Wolverine, Cyclops und Co. das Erbe ihres Freundes und Mentors weiterführen. Die neuen Folgen „X-Men ’97“ gibt es jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

